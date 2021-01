Covid-19 : un décès de plus et 51 nouveaux cas ce vendredi en Corse

Selon le dernier bulletin publié ce jeudi par l'ARS de Corse, le taux de positivité sur 7 jours glissants est passé de 2,9% à 3%.

L'agence régionale de la Santé fait état de 51 nouveaux tests positifs au RT-PCR et TRA (14 en Corse-du-Sud et 37 en Haute-Corse).

Selon les données publiées ce 29 janvier les hospitalisations sont en baisse avec 52 patients hospitalisés, soit 5 de moins que la veille.

Côté réanimations pas de changement : 6 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs ou réanimation à Bastia, aucune à Ajaccio.



Malheureusement le bilan épidémiologique fait état d'un décès de plus par rapport à la veille, la nouvelle victime de la Covid est un homme de 97 ans qui est décedé en Haute-Corse. Le nombre de morts depuis le début de l'épidémie est de 151.



Un nouveau cluster a aussi été identifié en milieu professionnel en Corse-du-Sud.