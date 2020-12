Covid-19 : tous les pays membres de l’Union européenne commenceront la vaccination "le même jour"

"D’ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, les vaccinations pourront commencer immédiatement (…) C’est une tâche immense", a affirmé ce mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyenla devant le Parlement européen à Bruxelles. "Commençons donc aussi tôt que possible ces vaccinations, tous ensemble à vingt-sept, avec un début le même jour", a-t-elle ajouté.



L’Agence européenne des médicaments (EMA en anglais) a annoncé ce 15 décembre qu’elle se pencherait vers le 21 décembre sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. Après avoir examiné l’avis du régulateur et consulté les Etats membres - un processus qui pourrait durer quelques jours - la Commission Européenne pourra enfin délivrer son autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l’UE, donc juste après Noël. "Au total, nous avons acheté plus de doses de vaccins qu’il n’en faut pour tout le monde en Europe" via des contrats passés avec différents laboratoires afin de se constituer "un portefeuille diversifié" de vaccins en développement, a affirmé la dirigeante allemande ce mercredi. "De la même façon que nous avons traversé dans l’unité cette pandémie, entreprenons de concert et tous unis l’éradication de cet horrible virus".