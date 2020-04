Covid-19 : s’impegna l’Università di Corsica contru à l’epidemia

Inde un cuntestu sanitariu mai vistu chì mette a Corsica à l’avanti scena, hè dinù l’Università di Corsica in prima linea inde a lotta contru à u coronavirus. Dapoi u principiu di a crisa, sò parechje l’iniziative nant’à u campus di Corti da fà fronte à l’epidemia. Hà purtatu l’istituzione sta situazione mai vista à piglià assai prestu unepoche di misure, cambiendu u so funziunamentu internu per via di u cunfinamentu. Subbitu u 9 di marzu, una settimana prima di e direttive di u guvernu, hè stata l’Università di Corsica a prima di Francia à chjode e so porte à i studienti, di pettu à i risichi sanitarii inghjennati da l’epidemia, chì era stata a cità d’Aiacciu unu di i primi « clusters » à u livellu naziunale.

Dapoi tandu, seguiteghjanu i 4700 studienti di u campus di Corti l’insignamenti in casa per via di una piattaforma di corsi in linea sviluppata da a so Direzzione di i Sistemi d’Infurmazione. S’ella esistia digià prima ch’ellu chjodi u stabilimentu, hè stata allargata l’offerta da pudè assicurà u megliu pussibule a cuntinuità pedagogica. Tandu, ci ponu arrecà l’insignanti unepochi di ducumenti, l’esercizii, i filmetti o prupone visiocunferenze.

« Ci hà custretti sta situazione inedita è scuncertante assai à turnà à pensà i nostri schemi, à custruisce dispusitivi innuvanti è à turnà à inventà e nostre pratiche

, spieca Dominique Federici, u presidente di l’Università di Corsica.

Puru s’ellu ùn si puderà mai rimpiazzà a prisenza incù un corsu à distanza, u nostru scopu hè di mantene una leia stretta incù i nostri studienti è di mette tuttu in ballu per assicurà una cuntinuità pedagogica. Hè statu accoltu stu metudu di modu favurevule assai da a cumunità universitaria, chì hà adupratu prestu st’eserciziu incù più di 2600 corsi pruposti. U numeru di cunnezzione nant’à a piattaforma hè statu multiplicatu via quattru dapoi ch’ellu hè chjosu u campus »

.

Da pudè accumpagnà i studienti inde stu periudu, si sò messi in ballu l’Università di Corsica è u Crous di Corsica per porghje a manu à quelli chì sò in difficultà per via d’una cellula di sustegnu cumposta d’assistante suciale è di persunali di a Direzzione di i Studii è a vita Universitaria. Sò dinù messi à dispusizione u materiale infurmaticu è l’aiuti finanziarii. Si sò impegnati propiu inde sta dimarchja a Fundazione di l’Università di Corsica è i so partinarii. Per un dettu, hà mubilizatu a Fundazione l’intraprese di a grande distribuzione da pudè mette boni di cumprera à dispusizione di i studienti in situazione di precarità è d’isulamentu.

« Vene st’uperazione in cumplementu di quelle chì sò messe in ballu da l’Università è da u Crous

, preciseghja Graziella Luisi, a direttrice di a Fundazione.

Si sò digià fatti cunnosce una cinquantina di studienti in difficultà per via di a nostra cellula d’urgenza da ch’elli ne possinu benefizià »

.

Intantu, ùn hè ristrinta à u campus di Corti l’azzione di l’Università di Corsica inde a crisa di u coronavirus. U 21 di marzu scorsu, hà lanciatu a Fundazione universitaria una campagna di culletta di fondi à prò di l’ospidale di a Misericordia d’Aiacciu, mubilizendu i so partinarii, l’intraprese, a cumunità universitaria, l’associu è tutt’ognunu. Hà permessu st’uperazione di racoglie più di 61 000 eurò incù circa 700 cuntributori. Hè statu fattu un primu donu à l’ospidale d’Aiacciu u 31 di marzu da pudè finanzià trè rispiradori chì costa ognunu 17 000 eurò.

« Avemu pigliatu cuntattu incù i stabilimenti sanitarii da pudè cunnosce i so bisogni in quantu à u materiale d’urgenza

, accerta Graziella Luisi.

Serà fattu un secondu donu toccu a fine di a culletta è hà da permette di finanzià parechji ecchippamenti impurtantissimi da pudè megliurà a presa in carica di i pazienti »

.