Covid-19 : possible report des élections territoriales de mars 2021 ?

Une commission qui "va associer l'ensemble des forces politiques" va étudier un éventuel report des élections départementales et régionales prévues en mars 2021, a annoncé jeudi 15 octobre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal après que sept présidents de départements, majoritairement de la région Grand Est, ont demandé que ces scrutins soient repoussées de trois mois afin qu'elles n'interfèrent pas dans la gestion de la crise sanitaire et celle du plan de relance.





Une commission transpartisane pour faire consensus sur une date

Cette commission, qui réunirait des représentants des différents partis, devrait être prochainement mise en place pour donner son avis sur l'organisation du scrutin, qui s'annonce complexe dans le contexte sanitaire actuel, a expliqué l'Elysée. "Il faut que la décision soit prise avant que la campagne officielle commence, donc à la fin de l'année, début d'année 2021", a précisé Gabriel Attal.

Le porte parole du gouvernement a listé plusieurs questions que devra étudier cette commission : "Comment est-ce qu’on tient une campagne dans ce contexte sanitaire ? Est-ce qu’on peut la tenir ? Si ce n’est pas le cas, est-ce que ça met en doute la sincérité du scrutin ? Si on considère qu’on ne peut pas, quand est-ce qu’on peut tenir ces élections ?"





Le Premier ministre Jean Castex, qui en juillet dernier avait déjà évoqué le scénario d'un report des élections régionales, a indiqué qu'il recevrait la semaine prochaine les formations politiques et qu'un « groupe de travail » serait créé, avec un représentant de tous les partis « présidé par une personnalité qualifiée incontestable » et qui s'appuiera, s'agissant de la situation sanitaire, sur les travaux du conseil scientifique.