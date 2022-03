Covid-19 : port du masque, pass vaccinal... Ce qui change de ce lundi 14 mars

Malgré un léger rebond de l'épidémie de Covid, une nouvelle phase d'allègement des mesures sanitaires va commencer lundi 14 mars.



Suspension du pass vaccinal



Le pass vaccinal ne devra plus être présenté dans l’ensemble des lieux où il est actuellement exigé : restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées, stades, foires et salons. "Toutefois, le passe sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles", précise le gouvernement su sont site internet.



Bas les masques



Le port du masque, déjà levé dans les lieux soumis au pass vaccinal depuis le 28 février 2022 tels que les cinémas ou les musées, ne sera également plus obligatoire dans les lieux clos tels que les administrations, les services publics mais aussi les magasins et supermarchés .

Cependant, il restera exigé dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Cependant le Premier ministre a dit recommander "fortement aux personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies de maintenir le port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements."



Du changement aussi dans les entreprises



À partir du 14 mars, le protocole sanitaire sera levé en entreprise ce qui implique la fin du port du masque obligatoire dans les bureaux et de la distanciation entre les salariés dans les locaux mais aussi dans la restauration collective. Les réunions en présentiel sans limites de jauges seront à nouveau possibles. Pour le télétravail, aucun changement à signaler, les entreprises avaient déjà la main sur l'organisation sur site. Le télétravail reste recommandé et dépend des " règles qui se définissent dans le dialogue social au sein des entreprises" , a rappelé Élisabeth Borne, ministre du Travail. Cependant, il reste recommandé d'appliquer les gestes barrières comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux.



Dans les établissements scolaires



Le port du masque ne sera plus obligatoire même en classe, y compris dans les collèges et les lycées, pour tous les élèves et les personnels. Celles et ceux qui souhaitent pourront cependant le garder.



En conséquence, si un des élèves est testé positif, tous les enfants non masqués de la classe seront considérés comme cas contacts. Dans les écoles, les élèves cas contacts n'ont pas à s'isoler et doivent faire un seul autotest à J + 2, qu'ils soient vaccinés ou non.



Au collège et au lycée, les cas contacts non vaccinés doivent s'isoler sept jours et réaliser un test de dépistage PCR ou antigénique avant leur retour en classe. Les élèves vaccinés peuvent quant à eux rester en cours mais doivent s'autotester à J + 2.