Covid-19 : où le port du masque est-il obligatoire dès ce lundi ?

- Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas

- restaurants et débits de boissons ;

- hôtels et pensions de famille ;

- salles de jeux ;

- établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

- bibliothèques, centres de documentation ;

- établissements de culte ;

- établissements sportifs couverts ;

- musées ;

- établissements de plein air ;

- chapiteaux, tentes et structures ;

- hôtels-restaurants d'altitude ;

- établissements flottants ;

- refuges de montagne.

- les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports.

- magasins de vente, centres commerciaux ;

- administrations et banques ;

- marchés couverts.