Covid-19 : le vaccin de Pfizer/BioNTech officiellement autorisé en France

La rédaction le Jeudi 24 Décembre 2020 à 13:34

Ce 24 décembre la Haute autorité de santé a donné son autorisation à l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech en France. Le vaccin pourra être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus, "du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant". Cette approbation était la dernière étape réglementaire pour lancer la campagne de vaccination en France.