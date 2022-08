Covid-19 : le taux d’incidence continue de baisser en Corse

La baisse de la circulation virale se poursuit en Corse. Dans son dernier bilan hebdomadaire, jeudi 18 août 2022, l’Agence régionale de santé explique que le taux d’incidence du Covid-19 est en baisse de 25% par rapport à la semaine précédente, pour s’établir à 450. Entre le 8 et et le 14 aout 2022, 1573 Corses (2 092 la semaine dernière) ont été testés positifs au virus, soit 225 par jour.





Les hospitalisations stables

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation reste stable: 29 nouvelles personnes ont été admises au cours de la semaine dont 5 en réanimation, contre 27 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente. Au 18 août 64 patients sont hospitalisés à Ajaccio et Bastia avec une moyenne d’âge de 75 ans dont 7 patients, avec une moyenne d’âge de 60 ans, hospitalisés en réanimation. 3 décès sont cependant à déplorer au cours de la semaine.



Vaccination

Au 15 août 2022, en Corse, 66,5 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,4 % a reçu une première dose de rappel