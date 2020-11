Covid-19 : le lycée de Balagne bloqué pour dénoncer le protocole sanitaire insuffisant

Les élèves du Lycée de Balagne ne sont pas d'accord avec les nouvelles mesures gouvernementales appliquées dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons. Ce blocus a été décidé ce matin peu après l'ouverture de l'établissement. Bien que présents, les enseignants ont été contraints d'interrompre leurs cours.

" Certains pensent que nous menons cette action pour rester chez nous et prendre du bon temps, ce qui n'est pas le cas. Si nous sommes là c'est parce que nous avons conscience du danger et que nous ne voulons pas être le mouvement déclencheur de la propagation du virus. - explique avec calme et détermination un lycéen.

Même son de cloche chez un représentant des parents d'élèves - Les mesures sanitaires comme le port du masque, le gel hydroalcoolique, les mesures de distanciation ne sont pas appliquées comme elles devraient l'être, notamment dans les transports scolaires mais aussi au sein même du lycée. Nous représentons un danger pour nos familles, nos proches et bien évidemment tous ceux que nous côtoyons. A l'exception de quelques éléments, l'enseignement à distance décidé lors du premier confinement a bien fonctionné. Aujourd'hui, alors que l'on arrête pas de nous répéter que la situation est catastrophique, on demande à nos enfants d'aller en cours et de prendre le risque d'être porteur du virus et de contaminer leurs familles et leurs proches. C'est une aberration. On a pu constater par exemple que toutes les règles sanitaires n'étaient pas respectées dans les transports scolaires".



A 12 heures, le blocus était maintenu.

Les lycéens en appellent aux autres établissements, lycées et collèges, pour suivre leur mouvement. Ils demandent au Préfet de Haute-Corse et au Rectorat de revoir leur position.

Par ailleurs un appel est lancé auprès des parents et de la population pour soutenir leur démarche, et ce dans l'intérêt de tous.