Covid-19 : la difficile gestion des cas contacts en Corse

"Après avoir été testé positive à la Covid-19 j'en ai informé mon entourage persuadée que la CPAM aurait fait le nécessaire mais à 8 jours de mon test PCR mes parents, avec qui je vis, n'ont pas encore été contactés - lance Sylvie ajaccienne de 20 ans.



"Un ami de mon fils a été testé positif. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble dans les 7 jours qui ont précédé les premiers signes de maladie chez ce jeune homme, ils ont fait du sport et ils ont été au restaurant et au bar à plusieurs reprises - affirme Manu, père d'un adolescent de 15 ans - Je ne sais pas si ce garçon a été contacté par la CPAM mais ce qui est certain c'est que mon fils n'a pas été classé comme cas contact. C'est la mère du garçon qui m'a prévenu et mon médecin m'a conseillé de faire pratiquer un test PCR sur mon fils".



Malgré d'autres nombreux témoignages qui indiquent que l'Assurance-maladie est débordée par le nombre de cas, à cause de la recrudescence importante de cas de coronavirus sur l'ile, la CPAM affirme que la gestion du traçage reste efficace.