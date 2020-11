Covid-19 : la barre des 100 décès dépassée en Corse. Un nouveau cluster en Ehpad à Ajaccio

La situation ne s'améliore pas en Corse si l'on en croit l'ARS de Corse. Ce jeudi 5 novembre l'agence régionale de la santé fait état de 24 nouveaux cas positifs - 5 340 depuis début septembre -, de 93 personnes hospitalisées dont 16 en réanimation et de deux décès supplémentaires.





Hospitalisations

En Corse-du-Sud, 57 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées (deux de plus par rapport à la veille) dont 10 sont en réanimation ou en soins continus : un de plus par rapport à mercredi.

En Haute-Corse, ce 36 personnes qui sont atteintes de COVID-19 et hospitalisées dont 6 en réanimation ou soins continus : deux patients de plus que mercredi.





102 décès depuis le début de l’épidémie

Depuis le début de l’épidémie, 88 décès ont été recensés à l’hôpital : 61 à l'hôpital d’Ajaccio et 27 au centre hospitalier de Bastia où on déplore la mort d'une femme de 68 ans.

Depuis le 13 septembre, on déplore 26 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.



On déplore, également ce jeudi un nouveau décès en Ehpad, portant à 14 le nombre de décès liés au Covid en Ehpad depuis le début de l’épidémie.





Un nouveau cluster

Enfin, il y a lieu de noter qu'un cluster a été enregistré en Ehpad (Ajaccio) avec 7 personnes testées positives parmi les résidents et le personnel.