Covid-19 : l'assouplissement du confinement au 15 décembre semble compromis

C'est un déconfinement par étapes qu'avait décidé le gouvernement le 24 novembre dernier. Mais à 8 jours du terme de la seconde étape, il semblerait que les cas de Covid-19 soient toujours trop élevés pour pouvoir envisager cette phase. Ce lundi 7 décembre, Jérôme Salomon a expliqué lors de sa conférence de presse journalière que "si les conditions actuelles se poursuivent, il sera en effet très difficile d'atteindre cet objectif".En effet, pour lever le confinement le 15 décembre prochain, Emmanuel Macron a fixé le seuil de 5 000 nouveaux cas positifs quotidiens comme un des critères décisif. Mais les dernières données de Santé publique France de ce dimanche 6 décembre révèlent des chiffres largement supérieurs puisque 11 022 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures.D'après nos confrères de LCI, le ministre de la Santé, Olivier Véran aurait confié lors d'une réunion avec les chefs des groupes parlementaires : "Les chiffres remontent, ils n'atteindront pas les 5000 cas par jour d'ici au 15 décembre". Par ailleurs, selon les informations de Libération , "Matignon réfléchit sérieusement à un plan B" : "Tout ce qui est prévu au 15 décembre n’aura peut-être pas lieu au 15", a affirmé un conseiller ministériel.Le gouvernement a toujours mis au conditionnel le plan de déconfinement par étapes. Il se pourrait donc, que de la même façon que le Portugal, le président de la République maintienne 8 jours de plus les Corses à la maison.Dans huit jours, un couvre-feu national de 21 heures à 7 h devrait succéder au confinement avec deux exceptions prévues pour les soirées des 24 et 31 décembre. Les cinémas, théâtres et musées qui devaient reprendre leurs activités avec un protocole sanitaire strict, pourraient ne pas réouvrir. Les activités extra scolaires en plein air doivent être à nouveau autorisées.