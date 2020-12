Covid-19 : hospitalisations en baisse et 17 nouveaux cas positifs ce jeudi en Corse

L’ARS annonce ce 17 décembre, que 17 personnes ont été testées positives à la Covid au cours des 24 dernières heures en Corse.

Ce jeudi le nombre d'hospitalisations est en baisse, 2 personnes ont pu quitter les hôpitaux de Bastia et Ajaccio et faire leur retour chez eux.

21 malades sont toujours hospitalisés pour une infection au nouveau coronavirus, 14 de ces malades sont hospitalisés au centre hospitalier d'Ajaccio et 7 à Bastia. 6 personnes sont placées en réanimation ou soins continus (4 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse).