Covid-19 : encore un décès à l'hôpital de Bastia

Cette nouvelle victime attribuée à la Covid-19, porte à 79 le nombre total des décès survenus en Corse depuis le début de l'épidémie.

58 sont intervenus au centre hospitalier d'Ajaccio et 21 à l'hôpital de Bastia, le dernier au cours des dernières heures, indique l'agence régionale de la Santé.

Depuis le 13 septembre, on déplore 18 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.

A ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la 1ère vague de l’épidémie.



Ce samedi 31 octobre, 76 personnes étaient hospitalisées et 15 étaient en réanimation ou en soins continus.

Derniers chiffres du jour : depuis début septembre, 4 207 nouveaux cas positifs ont été recensés en Corse.