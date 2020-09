Covid-19 : encore 83 cas positifs en Corse

1 534 personnes ont été testées en Corse le 3 Septembre : 930 en Corse-du-Sud et 604 en Haute-Corse?

83 tests sont revenus positifs. 59 en Corse-du-Sud dont 5 non résidents et 18 en Haute-Corse pour 1 seul non-résident.

Au total donc sur les deux derniers mois ce ne sont pas moins de 683 cas positifs qui ont été recensés en Corse.



Cependant les données hospitalières n'ont ps vraiment varié.

L'ARS citant la source Sivic (Service d'identification et de suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires) indique que 8 patients (7 en conventionnelle et 1 en réanimation) sont à hospitalisés à Bastia.

Au centre hospitalier d’Ajaccio on n'a enregistré aucun patient (il y toujours 4 patients hospitalisés en SSR dans le cadre d'hospitalisations anciennes.



"L’épidémie regagne du terrain, et c’est maintenant qu’il faut réagir !"

L'ARS recommande dans sa communication du jour : "Ce weekend, soyez vigilants et soyez responsables !

Si vous participez à un mariage, une soirée, dans un bar ou chez des amis, à un anniversaire, un apéro, ou tout autre évènement festif

La meilleure des protections, pour vous et pour vos proches, est de respecter scrupuleusement les mesures barrières.

Respectez le plus possible la distanciation physique, réduisez la liste des invités, espacez les places assises, limitez à 10 personnes par table, ne partagez pas les verres, tenez-vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue, portez un masque (durant les cérémonies, en vous déplaçant pour aller au buffet…), lavez-vous fréquemment les mains, disposez des gels hydro-alcooliques un peu partout, et surtout évitez bises, embrassades et poignées de main.

Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.

En vous protégeant, vous protégez les autres : les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie chronique, mais aussi vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos amis !

En vous protégeant, vous sauvez des vies.

Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117."