Covid-19 en France : près de 10 000 nouveaux cas en 24h. Des nouvelles mesures attendues ce vendredi

L'épidémie de Covid continue sa progression exponentielle en France. Selon les chiffres publiés ce 10 septembre de Santé Publique France, 9 843 nouveaux cas et 71 nouveaux foyers de contamination, ont été détectés en 24 heures. C'est un chiffre record depuis l'installation du dépistage massif dans le pays qui fait grimper le taux de positivité des tests au 5,4 % contre un taux de 4,9% dimanche dernier.



La DGS fait également état de 352 nouvelles hospitalisations en 24 heures (sur un total de 5 096 malades hospitalisés), et de 54 nouvelles admissions en réanimation. Le nombre d'entrées en réanimation était de 71 hier, et de plus de 80 au cours des deux jours précédents.





Des nouvelles mesures attendues ce vendredi

Le gouvernement tiendra ce vendredi matin, à partir de 11 heures, un conseil de défense consacré à la crise sanitaire à l'issue duquel des nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19 devraient être annoncées .

Les décisions du gouvernement face à la résurgence de l'épidémie ne dépendront pas seulement des considérations scientifiques, a déclaré ce jeudi à Ajaccio Emmanuel Macron, ajoutant que le gouvernement allait "être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles (...) dans les huit à dix jours maximum".