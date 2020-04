Covid-19 en France : 516 décès au cours des dernières 24 heures

La France recense 120 804 cas confirmés et 21 856 décès du coronavirus selon les d erniers chiffres de Santé Publique France. 29 219 personnes atteintes du Covid-19 sont toujours hospitalisées (- 522 par rapport à la veille en tenant compte des sorties) dont encore 5 053 patients dans un état grave en réanimation. Le solde des admissions reste négatif depuis 15 jours.Mais le combat ne s'arrêtera pas le 11 mai. "Les mesures barrières et de distanciation physique et sociale seront toujours d'actualité au mois de mai, et sans doute au mois de juin et cet été et peut-être pour longtemps" prévient le directeur général de la santé avant d'ajouter qu'"il n'y aura pas de déconfinement si le confinement n'est pas réussi".