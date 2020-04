Covid-19 en France : 242 nouveaux décès, 22 856 au total depuis le 1er mars

En France, 124 575 cas seraient confirmés selon Santé Publique France. Actuellement, 28 217 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19, soit 5 personnes de moins que samedi.

7 553 patients sont hospitalisés en réanimation/soins intensifs, dont 4 682 sont atteints de COVID-19. Le solde, concernant les patients atteints de COVID-19 est négatif avec 43 patients en moins. Par contre, le solde total, toutes causes confondues, reste positif à 28 avec un nombre toujours très élevé de personnes malades prises en charge en réanimation.

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 96 hospitalisations dont 26 patients en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, 87 985 personnes ont été hospitalisées et 44 903 sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

Depuis le 1er mars, on déplore 22 856 décès liés au COVID 19, 14 202 décès dans les hôpitaux et 8 654 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.