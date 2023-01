Covid-19 en Corse : la circulation du virus en baisse malgré trois décès

Un virus qui circule moins, mais qui reste présent en Corse. C'est ce que révèle le dernier bulletin épidémiologique Covid diffusé ce jeudi 19 janvier par l'ARS malgré des données tronquées en raison du mouvement de grève des biologistes, qui affecte la transmission des résultats des tests PCR.



"Entre le 9 et le 15 janvier, la circulation virale continue de diminuer. Au 15 janvier, la file active des hospitalisations conventionnelles diminue par rapport au dimanche précédent, le nombre de patients hospitalisés en réanimation/soins intensifs suite à une infection par le SARS-CoV-2 reste faible.", indique l'ARS dans son bulletin hebdomadaire.





Hospitalisations

Selon les données publiées ce jour, le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles diminue fortement et le nombre d’hospitalisions en réanimation reste faible : 12 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de la semaine dont aucune en réanimation contre

18 au cours de la semaine précédente dont 3 en réanimation.



Au 19 janvier 52 patients étaient hospitalisés avec une moyenne d’âge de 78,7 ans dont un âgé de 82 ans en réanimation.



Trois décès à l’hôpital sont à déplorer au cours de la semaine.



Vaccination

Au 16 janvier 2023, en Corse, 68 % de la population a reçu un schéma initial complet et 51,1 % a reçu une dose de rappel. 16,4 % des 60-79 ans et seulement 13,5 % des plus de 80 ans sont à jour de leur vaccination.