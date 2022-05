Covid-19 : en Corse, aucun décès mais toujours 84 personnes hospitalisées

La décrue de la circulation virale se confirme en Corse où sur les sept derniers jours on a observé un net repli du nombre de cas positifs au Covid-19. En effet selon les données publiées ce mercredi 25 mai par l'agence régionale de santé de Corse

884 nouveaux cas ont été recensés entre le 16 au 22 mai 2022 soit en moyenne 126 par jour.

Les taux d’incidence passe sous la barre des 300 cas et s'établit à 256 pour 100 000 soit une baisse de 29 % par rapport à la semaine précédente.



Hospitalisations

Les nouvelles hospitalisation diminuent par rapport à la semaine dernière: on dénombre cependant 15 nouvelles admissions au cours de la semaine dont aucune en réanimation contre les 19 de la semaine précédente.

Au 25 mai 84 patients, avec une moyenne d’âge de 76,5 ans ,étaient hospitalisés à Ajaccio et Bastia dont 4 en réanimation.





Vaccination

Au 23 mai 2022, en Corse, 67,4 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,5 % a reçu une première dose de rappel.