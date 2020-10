Covid-19 : deux décès supplémentaires, dont un homme de 38 ans, en Corse

Au total, depuis début septembre, 4 077 nouveaux cas positifs ont été recensés en Corse.





En Corse-du-Sud, à ce jour, 36 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 9 en réanimation ou soins continus. Par rapport au point de la veille, on enregistre donc 3 nouvelles entrées, et 4 nouveaux retours à domicile.





En Haute-Corse, à ce jour, 39 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées - 2 de plus par rapport à jeudi - dont 5 en réanimation ou soins continus . Par rapport au point de jeudi, on enregistre donc 3 nouvelles entrées.





Décès

Depuis le début de l’épidémie, 78 décès ont été recensés à l’hôpital : 58 sont intervenus au centre hospitalier d’Ajaccio où un homme de 70 ans est décédé au cours des dernières 24 heures et 20 à l'hôpital de Bastia où un homme de 38 ans a été victime de la Covid-19..





Depuis le 13 septembre, on déplore 17 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.

L’âge moyen des personnes décédées est de 82 ans.

A ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la 1ère vague de l’épidémie