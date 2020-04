Covid-19 : des chiffres toujours encourageants en Italie

MV le Mercredi 8 Avril 2020 à 19:30

C'est un record de guérisons. C'est avec espoir que ce mercredi sir le chef de la protection civile Angelo Borrelli a lu le bulletin "de guerre" qui depuis plus d'un mois compte les victimes du Covid-19 en Italie.

Le pays, qui est encore ce 8 avril le plus endeuillé au monde par l’épidémie de Coronavirus, a quand même enregistré ces dernières 24 heures de chiffres encourageants, notamment une baisse du nombre de morts et de malades en soins intensifs.



On compte néanmoins 542 nouveaux décès ce mercredi, pour un total de 17.669, représentent une baisse par rapport à mardi où 604 morts supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures, et à lundi (636).



Le nombre de malades en soins intensifs, 3.693, poursuit pour le 5ème jour d’affilée sa baisse et se situe désormais au niveau du 26 mars, selon le bilan diffusé par la protection civile.



De même, le nombre de personnes guéries atteint avec 2 099 “un record” sur 24 heures.

Le nombre des personnes admises en soins intensifs diminue aussi progressivement. 99 patients sont sortis de la réanimation. le nombre des malades en soins intensif reste quand même de 3 693 unités.

