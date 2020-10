Covid-19 : couvre-feu en Haute-Corse et en Corse-du-Sud

Au total, ce sont 54 départements et 46 millions de citoyens qui seront concernés dès samedi à 0 heure.

Jusque-là, le couvre-feu s’appliquait jusqu’à 21 heures dans la région Ile-de-France et dans huit métropoles : Lille, Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne et Rouen.



A compter de vendredi minuit, 54 départements et un territoire d'Outre-mer qui seront soumis à la règle du couvre-feu soit 46 millions de nos concitoyens", a annonce le Premier ministre Jean Castex ce jeudi après-midi

"Ces mesures sont lourdes mais je constate qu'elles sont bien respectées. Les forces de l'ordre ont 32 000 contrôles et prononcé 4700 verbalisations pour non-respect du couvre feu", a détaillé Jean Castex





"Quatre régions semble plus particulièrement touché Auvergne, Rhône-Alpes, l'Ile France, PACA et Hauts de France, où la barre des 50 lits de réanimation occupés par des patients Covid a été franchie".

Le Premier ministre a justifieé ces nouvelles restrictions par l'augmentation du taux d'occupation des lits de réanimation qui a "passé la barre des 44 %".





Pour Jean Castex, " le mois de novembre sera éprouvant" et "le nombre de morts va continuer d'augmenter".

Et il n'a pas manqué de brandir, avant d'appeler au respect des gestes battières, la menace d'un reconfinement global : "Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler, l'épidémie, nous ferons face à des situations dramatiques et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures".



"Nous avons besoin de l'implication de tous. La clé de cette lutte contre l'épidémie est plus que jamais entre les mains de chacune et chacun d'entre nous", a insisté le Premier ministre après que Olivier Veran, ministre de la Santé, a souligné que "1,6 millions de tests ont été réalisés au cours des 7 derniers jours. Et le tout sans augmenter les délais puisque 90 % des résultats des tests réalisés sont donnés dans les 48 heures."



A noter enfin que le Premier ministre a annoncé que "les mesures de soutien économique annoncées la semaine dernière seront étendue à l'ensemble des départements basculant sous le régime du couvre-feu : le renforcement du fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales, le prolongement des prêts garantis ainsi que des dispositifs d'activité partielle."