Covid-19 : confinement prolongé jusqu'au 15 avril

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce vendredi 27 mars, le prolongement du confinement jusqu’au 15 avril 2020, à l’issue du Conseil des ministres.

« Au terme de ces 10 jours de confinement, nous n’en sommes qu’au début de la vague épidémique. Elle a submergé le Grand Est, elle arrive en Île-de-France et dans les Hauts-de-France » a prévenu le Premier ministre.





Pour ce qui est du confinement Edouard Philippe a rappelé que "les mêmes règles que celles en vigueur continueront à s’appliquer. « Cette période pourra évidemment être prolongée, si et seulement si, la situation sanitaire l’exige.

Edouard Philippe a, par ailleurs, tenu à saluer « le strict respect des consignes par la très grande majorité des Français ».La France a adopté des « règles parmi les plus sévères d’Europe » a-t-il souligné.



Son intervention en vidéo.