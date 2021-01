Covid-19 : comment fonctionne l'arrêt de travail immédiat en ligne ?

« A partir du 10 janvier, dès que vous avez des symptômes ou que vous êtes cas contact, il vous suffira de vous inscrire sur le site de l’Assurance maladie pour obtenir un arrêt de travail immédiat indemnisé sans jour de carence » a-t-il déclaré Jean Castex lors de sa prise de parole jeudi 7 janvier dernier.Sans avoir besoin de se rendre chez le médecin, le malade qui se déclare en ligne via le site Ameli, sera accompagné tout au long de sa convalescence, d'une durée de sept jours. Les salariés concernés doivent donc se déclarer eux-mêmes en ligne, sur declare.ameli.fr (ou declare.msa.fr pour les travailleurs agricoles). Ils pourront alors télécharger un justificatif à envoyer à leur employeur.Pour éviter un afflux d’arrêt de travail, l’Assurance maladie a clarifié les démarches à suivre dans un communiqué Toute personne aura l'obligation, pour prolonger son arrêt de travail immédiat, de faire un test dans les deux jours. En cas de test positif, l'arrêt maladie se poursuivra et en cas de test négatif, il sera immédiatement interrompu.Seulement les personnes qui ne peuvent télétravailler sont concernées par cette mesure."Les médecins ne devront plus établir d'arrêt de travail pour ces patients, au risque sinon que ces derniers ne se voient appliquer un délai de carence", a précisé l'Assurance maladie.Les personnes identifiées comme "cas contact" dans le cadre du "contact tracing" de l'Assurance Maladie, elles doivent continuer à utiliser le téléservice déjà en place pour cette situation ( https://declare.ameli.fr/cas-contact/conditions ). Si leur test est positif et qu'elles ne peuvent pas télétravailler, "elles entreront dans le nouveau dispositif" et "bénéficieront, à compter du lendemain de la date d'obtention du résultat du test", d'un arrêt maladie sans délai de carence.L'Assurance maladie procédera à un suivi systématique "avec deux à trois appels téléphoniques" au cours de la période. À partir du 20 janvier, une visite à domicile par un infirmier sera également proposée à la personne qui s'est auto-déclarée positive.