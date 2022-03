Covid-19: ce qui change dès lundi si vous êtes cas-contact

Une semaine après la levée de nombreuses restrictions sanitaires en France, ce lundi 21 mars marque un nouvel assouplissement des mesures sanitaires liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. En effet à partir d'aujourd'hui toutes les personnes cas contact n'auront plus à s'isoler. Si c es dernières, vaccinées ou non, devaient jusque-là respecter une période d'isolement, ce n'est désormais plus le cas. "À compter du 21 mars 2022, conformément à l’avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 11 février 2022, les personnes contacts à risque, quel que soit leur statut vaccinal, ne seront plus tenues d’observer une période d’isolement" , indique le ministère de la Santé dans ses dernières recommandations sanitaires .

Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus sont concernées.