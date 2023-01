Covid-19 : cas contact, arrêt maladie, isolement... ce qui change au 1er février

Comme le préconisait le Haut Conseil de la Santé Publique, plusieurs mesures de la lutte contre le Covid vont prendre fin ce mercredi 1er février



Fin des arrêts maladie dérogatoires



Dès le 31 janvier, c'est la fin du téléservice "Contact Covid" de l’Assurance maladie. C'est ce qui permettait d'identifier les personnes atteintes du Covid-19 et les cas contacts. Cela implique l’arrêt du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés au Covid-19 qui seront désormais traités comme un cas classique, c'est-à-dire avec un délai de carence avant le versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale.

Cette décision prise par décret vendredi 27 janvier s’inscrit dans le cadre d’un allègement global des mesures contre la propagation du Covid-19, qui prévoit notamment la fin de l’isolement obligatoire pour les personnes testées positives.





L'isolement ne sera plus requis



Dès demain les personnes testées positives ne seront plus tenues de s'isoler. La réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de cas contacts (pour les personnes asymptomatiques) ne sera plus requise.

Il reste cependant fortement recommandé aux personnes positives au Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées et susceptibles de développer la maladie, de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.