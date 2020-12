Covid-19 : aucun nouveau cas enregistré en Corse

Le dernier bilan communiqué par l'ARS de Corse fait aussi état d'une légère baisse des hospitalisations. En effet au cour de la dernière journée un patient supplémentaire a fait retour à la maison.

Ce 14 décembre 27 personnes sont donc hospitalisées pour la Covid-19 sur l'île, dont 5 en réanimation et soins intensifs.

16 de ces malades sont hospitalisés au centre hospitalier d'Ajaccio et 11 à Bastia. 5 personnes sont placées en réanimation ou soins continus (4 en Corse-du-Sud et 1 en Haute-Corse).