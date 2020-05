Covid-19 - Une 66e victime en Corse

Une femme de 91 ans est décédée durant le week-end au centre hospitalier.

Durant la même période pas moins de 33 prélèvements ont été opérés en milieu hospitalier et dans les laboratoires de ville. Un nouveau cas positif a été enregistré en Corse-du-Sud.

Par ailleurs l'ARS de Corse indique que 24 personnes sont toujours hospitalisées en Corse (17 à Ajaccio et 7 à Bastia) et que 8 autres (6 à Ajaccio et 2 à Bastia) sont en soins intensifs ou en réanimation.



Au 4 mai 2020, la Corse compte 66 décès : 53 décès hospitaliers. et; 13 décès en Ehpad.

A noter que parmi les 53 décès hospitaliers, 8 concernent des résidents d’Ehpad hospitalisés.



L’Ars de Corse rappelle que pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais, appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d’un mètre et réduire le nombre de nos contacts.