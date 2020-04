Covid-19 - Un seul cas positif en Corse au cours des dernières 24 heures

C.-V. M le Mardi 28 Avril 2020 à 16:57

Un seul cas positif Covid-19 a été enregistré en Corse au cours des dernières 24 heures. Répit qui semble confirmé par l'absence de cas positifs relevés en milieu hospitalier malgré les 36 prélèvements opérés à Ajaccio et Bastia et le nombre de patients hospitalisés qui décroit - 30 au total ce mardi. Le nombre de personnes en réanimation ou en soins intensifs est lui aussi stable. Elles sont 9 au total Ajaccio et Bastia. Ce 28 avril le bilan général de l'ARS de Corse faisait état de 645 positifs covid-19 et 63 décès depuis le début de l'épidémie

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements