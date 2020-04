Covid-19 -Un jeune couple privé de déménagement entre Corse et continent

La mésaventure que connaît actuellement un jeune couple n'est pas banale. Faute d'autorisation il se retrouve sur les quais du port de Toulon, dans l'impossibilité d'effectuer son déménagement de Corse, sans compter que deux de leurs chats sont, eux, bloqués à Calvi !





En fin de bail dans leur appartement loué à Calvi et en raison de l'épidémie du Coronavirus - Covid 19 qui se profilent à l'horizon et des difficultés que celle-ci va entraîner, Cyriaque et Coralie décident de rentrer à Toulon où ils n'auront pas de loyer à payer.





La suite, Cyriaque nous la raconte:

"En fin de bail dans notre logement de Calvi, au mois de mars dernier j'ai effectué dans un cadre légal en période de confinement une demande d'autorisation de déménagement vers Toulon auprès des autorités compétentes (sous-préfecture et gendarmerie), avant d'envoyer toutes les pièces justificatives nécessaires. Ma demande a été acceptée oralement. Avec ma compagne, nous réservons nos billets pour une première traversée pour un Bastia - Toulon.

Entre temps, le 4 avril nous apprenons qu'il y a eu un durcissement des règles de déplacement.

.



Dès le lendemain 5 avril à 19 heures je renvoie un nouveau dossier complet au service mentionné par la Corsica Ferries..

Le 7 avril à 11 heures, toujours par mail on me demande de nouvelles pièces justificatives, ce que qui est aussitôt fait le lendemain 8 avril au matin.

J'espère avoir une réponse rapide, d'autant que le Ferries appareille le 10 avril à 19 heures.

Le jour du départ, toujours rien.Inquiet, angoissé je renvoie le matin même un mail, précisant qu'il me faut une réponse rapide car je dois partir de Calvi au plus tard à 16 heures.

Quatre heures avant l'horaire limite je reçois une réponse favorable et nous embarquons pour Toulon.

Dès notre arrivée, je réserve un billet aller/retour et loue un véhicule utilitaire pour effectuer le déménagement de mon logement de 65 m2, mais aussi pour récupérer mes deux chats.

Le dossier complet a été envoyé au SDIPC2B le 11 avril à 19 heures, pour un départ le 14 avril à 19 heures.

Je pensais sincèrement être que tout allait se terminer pour le mieux.

Hélas, il n'en fut rien.

Le réponse négative est tombée:

" La demande initiale ne faisait mention d'un deuxième trajet. Nous ne pouvons donc donner une suite favorable à votre demande"

Les bras m'en sont tombés.

Dans une première demande adressé par mail le 8 avril à 11 heures, j'avais pourtant bien précisé que j'effectuerai un premier voyage par véhicule avec ma compagne et 3 de mes 5 chats et ensuite un second voyage pour mon déménagement entre le 14 et 17 avril avec un camion de location".





Aujourd'hui, malgré les nombreuses interventions par mail ou auprès des autorités, rien n'y fait, les portes restent fermées et l'horizon s'assombrit

Désemparé, le jeune couple ne sait plus comment faire pour se sortir de ce piège qui s'est refermé sur eux, sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit.

" J'aurais préféré que l'on me dise non d'entrée plutôt que de nous mettre dans de telles situations" conclue Cyriaque