Covid-19 - Un foyer identifié à Lama

J’applique systématiquement l’ensemble des gestes barrières (3M : Mètre, Mains, Masque) : se laver les mains régulièrement, respecter la distance physique minimale d’un mètre, porter un masque grand public dans les lieux clos, bondés et dès lors que le respect des distances n’est pas possible

Je protège les plus vulnérables : personnes âgées et personnes atteintes de maladies chroniques

Je demande un test virologique au moindre symptôme même léger, si les autorités sanitaires m’ont identifié comme contact, si j’ai été exposé à un risque, que je reviens d’un pays où le virus circule activement

Je m’isole dès les premiers signes, si les services sanitaires me le demandent et en attendant mon résultat

Ne pas hésiter à se faire dépister en signalant le lieu de villégiature, la fréquentation d’une zone de forte circulation virale dans le pays d’où vous revenez, et en cas de doute sur une exposition à risque (lieux de convivialité, lieux festifs où les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés)."

"Un foyer lié à un rassemblement de personnes a été identifié à Lama (Haute-Corse)" souligne en effet l'ARS dans son point de la situation."4 adolescents ont été testés positifs et isolés ainsi que leurs cas contacts. Dès samedi, en lien avec l’ARS, le maire de la commune a immédiatement pris un certain nombre de mesures visant à interrompre la chaine de transmission : arrêté rendant le port du masque obligatoire, fermeture de la piscine, incitation à ne pas organiser d’évènements familiaux et festifs, sensibilisation des personnes fragiles...Parallèlement, le dépistage d’un premier cercle de personnes au sein de la commune a été organisé. Les prises de rendez-vous ont été faites par l’ARS ce matin. Les prélèvements seront effectués demain en lien avec les professionnels libéraux.Les résultats de ce dépistage pourront conduire à de nouvelles mesures."L'ARS dresse aussi le bilan de la semaine du 10 au 16 août pour rappeler que 43 patients ont été testés positifs, que 67% d'entre eux ont moins de 30 ans et 7% ont plus de 60 ans. Et, enfin, que 72% sont des non-résidents.Plus que jamais il importe donc "en cette période de vacances, en tout lieu et à tout instant, qu’individuellement et collectivement nous poursuivions nos efforts pour éviter une reprise épidémique " préconise l'agence régionale de la Santé.Comment ?