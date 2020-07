Covid-19. Porticcio : sanctions administratives en vue pour les bars contrôlés par le préfet

Maria Bettina Colonna le Dimanche 19 Juillet 2020 à 10:32

Samedi soir, de nombreux établissements de nuit de Porticcio ont reçu la visite surprise des forces de l’ordre accompagnées par le préfet de Corse Franck Robine. Régulièrement, depuis le début du déconfinement, police et gendarmerie organisent des opérations notamment pour vérifier que les règles de distanciation soient appliquées et éviter ainsi un rebond de l'épidémie de coronavirus.

Le contrôle de ce 18 juillet n’a pas été inutile puisque, comme le souligne le préfet dans la vidéo, pas beaucoup de gérants et des clients étaient vraiment en règle.



Un rappel à l'ordre a dû être fait et en cas de non respect des règles, les forces de l'ordre peuvent faire un rapport et demander une sanction administrative à l’encontre des établissements.

Pour l'heure, comme le souligne le préfet, en Corse-du-Sud 4 établissements font l'objet d'une instruction administrative et l'un d'entre eux va probablement être fermé.

Cette hausse des contrôles a eu lieu alors que, on le rappelle, le Covid-19 restait actif comme en témoignent notamment les reconfinements opérés en Europe et dans le monde.

Rappelons aussi qu'à la suite des déclarations du Président de la République et du Premier ministre le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos dès demain lundi 20 juillet



Le rappel à l’ordre du préfet en vidéo

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements