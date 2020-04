Covid-19 : Plus de 90 000 morts dans le monde. Suivez l'evolution avec la carte en temps réel

On dénombre ce jour 1973 morts en 24h (1939 hier), soit 14.817 décès au total. .On compte au total 432.132 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l'Espagne et l'Italie. C'est à New York que la pandémie sévit le plus avec 799 morts en 24h ce jeudi, soit 7067 décès recensés, le gouverneur de l'Etat a décrété un prolongement du confinement jusqu'au 29 avril.