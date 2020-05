Covid-19 - « Mille et une voix » pour « chanson d'après ! » avec I Muvrini

Inimaginable : nous venons de dépasser les «1 001 voix » pour chanter ensemble « Il y a un demain… il y a une route, il y a un chemin... »

À chacune de vos participations, à chaque contribution qui nous a été adressée, nous avons rayonné de bonheur devant nos écrans. Cadeaux d'être ensemble. Cadeaux d'enthousiasme. Merci du coeur – Ringraziu di core. I muvrini vous en remercient chaleureusement.

Chacune, chacun de vous a apporté sa couleur, sa voix, son visage, ses mots, son instrument, un dessin, une photo…

Merci les confinées (és) chantant.

Autant vous le dire, en nous prenant au sérieux, vous nous avez offert un sacré chantier !

Alain a dit : « Ça nous apprendra ! »

Et dire qu'il nous faut réussir à mixer tout cela en mode confinés ! Depuis un studio en Corse, vers un studio en Allemagne, un bureau à Bastia, un clip qui se construit entre le petit village de Rennu et un appartement à Nantes... Tant de voix enregistrées par téléphone et venant de partout, nous voilà en route, nous voilà en chemin. Eccuci per strada.

Même si, peut-être, vous ne pourrez pas identifier votre propre voix dans ce « chanter ensemble », retrouver toutes vos images, photos, dessins dans le clip, elles sont présentes, elles ont trouvé leur place. Cela s'appelle chanter d'une seule voix, d'un grand souffle vivant.

Pour nos aînés, pour nos enfants, pour nous tous :

Chanson d'après, pè i nostri anziani, pè i nostri figlioli, è pè noi tutti: canzona pè dopu



Nous annoncerons très vite la date de publication de « Chanson d'après » sur les réseaux, et pourquoi pas sur une radio ? Vous en serez toutes et tous les premiers informés bien sûr. Toutes vos idées pour la promouvoir et la faire connaître sont les bienvenues.

Imaginons le plus beau des partages !

Di core - i muvrini