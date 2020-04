Covid-19 - Les masques des petites mains solidaires de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

A Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, c’est à l’initiative d’Emmanuelle Orabona qu’une antenne a vu le jour. Elle s’est installée dans un local prêté par la mairie.

Avec l’aide précieuse de Chantal Tremet Chiodetti, couturière non professionnelle, la production a été lancée.

Les premiers masques ont été distribués aux personnes vulnérables et à celles les plus exposées;





"Grâce au bouche à oreille et surtout aux réseaux sociaux, notre petite équipe a grandi; Christelle Prietto nous a rejoint et ensemble nous avons pu fédérer un groupe de bénévoles (de la personne qui découpe, celle qui coud, celle qui livre…) ravies de participer à cette magnifique chaîne de solidarité".

"Nous sommes présents les mardi et jeudi de 14 à 16 heures au centre culturel (ancienne école) situé en face de la mairie" indique Emmanuelle Orabona.

Ce point relais permet aux personnes de déposer leurs dons (tissu, fil de couture, élastiques, vieux tee-shirts…)

Les personnes qui ont besoin de masques ou de blouses nous contactent ou viennent au local.

Celles ne pouvant se déplacer sont livrées."





A ce jour, Plus de 1 000 masques ont été distribués.

Toute cette distribution est gratuite, les p’tites mains solidaires de Zonza-Sainte-Lucie sont toutes bénévoles et la matière première provient des dons, "c’est une démarche éco citoyenne" insiste Emmanuelle Orabona.

Confinement oblige, tous les maillons de cette formidable chaîne de solidarité ne peuvent pas se réunir et travaillent à domicile.

Très motivées, Les Petites Mains Solidaires de Zonza-Sainte-Lucie de Porto-Vecchio continueront leur action tant que nécessaire.