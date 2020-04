Covid-19. Le déconfinement dès le 11 mai selon Edouard Philippe

Masques

• Les entreprises sont invitées à en distribuer à leurs salariés

• Les collectivités territoriales seront soutenues par l’Etat pour l'achat de masques en prenant en charge 50 % du prix des masques lavables

• Les pharmacies et la grande distribution seront invitées à vendre des masques jetables ou lavables.

• Une plateforme d’E-commerce sera mise en place par la Poste pour en acheter



Tests

• Des tests massifs seront pratiqués pour les personnes symptomatiques, des "brigades" seront mobilisées pour identifier leurs contacts

• A la sortie du confinement, 700 000 tests virologiques seront assumés par semaine.

• Ces tests seront pris en charge à 100% par l'Assurance maladie.





Traçage

• Un débat spécial sera organisé à l'Assemblée nationale pour discuter de la mise en œuvre de l'application de traçage.





Calendrier

• Si à l'approche du 11 mai, le nombre de nouveaux cas journaliers n'était pas dans la fourchette prévue, il n'y aura pas de déconfinement au 11 mai. "Si tout est prêt le 11 mai, alors commencera une phase qui durera jusqu'au 2 juin." a déclaré Edouard Philippe

• A compter de jeudi, une carte présentant la circulation du virus par département : en rouge, une grosse circulation, en vert, une faible circulation



Ecole

• Crèche : accueil de 10 enfants maximum par groupes à partir du 11 mai, port du masque obligatoire pour les professionnels, pas de masque pour les petits enfants

• Réouverture progressive des maternelles et écoles élémentaires à partir du 11 mai dans l’ensemble du pays

• Réouverture envisagées des collèges le 18 mai, à commencer par les 6e et les 5e

• Fin mai, une décision sera prise sur la réouverture des lycées, mais on commencera par les lycées professionnels

• La vie scolaire sera organisée autour du respect des gestes scolaires, enseignants et personnels recevront des masques

• Le port du masque sera prohibé pour les enfants en maternelle et pour les enfants d’école élémentaire sauf exception, obligatoire pour les collégiens.





Travail

• Les entreprises seront appelées à maintenir le télétravail pendant les 3 prochaines semaines

• Le dispositif d'activité partielle restera en place jusqu'au 1er juin. Il faudra ensuite l'adapter progressivement.



Commerces

• Les commerces seront tous rouverts le 11 mai, sauf les restaurants et les cafés.

• Chacun devra observer un cahier des charges stricts : nombre de personnes minimal dans un magasin, protection du personnel, respect de distance d’un mètre, port du masque peut être obligatoire pour les clients.

• Il sera décidé fin mai si les restaurants, les bars et les cafés peuvent rouvrir le 2 juin.



Transports

• Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. La capacité du métro parisien sera drastiquement réduite.

• Il sera de nouveau possible de circuler librement sans attestation, sauf pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, possibles pour un motif impérieux, familial ou professionnel.



Vie sociale

• Les plages resteront inaccessibles au moins jusqu'au 1er juin

• Les petits musées pourront rouvrir le 11 mai

• Les cinémas, grands musées, salles des fêtes seront fermées

• Les grands événements (festivals) ne pourront se tenir avant septembre

• La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment de football, ne pourra pas reprendre.

• Les mairies seront invitées, sauf urgence, à reporter les mariages