Covid 19 - Le centre de formation de l'ACA fermé jusqu'à jeudi

Suite aux différentes annonces, le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse tient à préciser les mesures mises en place face à des suspicions de cas positifs à la Covid-19 concernant des athlètes accueillis au sein de notre établissement

En effet, dès mercredi midi, le CSJC a appliqué un protocole renforcé afin de préserver l’ensemble des usagers et du personnel de l’établissement : les repas ont été organisés en décalé et les athlètes concernés ont été isolés à leur étage afin d’éviter toute interaction sociale.





Les services compétents de l’ARS ont été saisis afin de déterminer la liste des cas contact à risque. Suite à cette enquête, aucun contact tracing n’a été déterminé. De plus, les familles des internes ont été informées jeudi dernier qu’un test PCR serait effectué sur leurs enfants. Tous les tests réalisés sont revenus négatifs. A ce titre, nous tenons à remercier le laboratoire Canarelli-Fernandez pour sa réactivité et son professionnalisme.

Bien évidemment, le CSJC a instauré, depuis le début de la pandémie, des mesures sanitaires strictes et a tenu informé l’ensemble des utilisateurs des règles à respecter.





A ce jour, 5 athlètes testés positifs sont confinés dans leur chambre et 6 autres considérés comme cas contact restent à l’isolement.

Le Centre de formation de l’ACA, hébergé dans nos locaux, est fermé au moins jusqu’à jeudi, dans l’attente des directives du staff médical de l’ACA.

Nous souhaitons, également, rappeler que conformément à la réglementation sanitaire actuellement en vigueur, l’accès au CSJC est uniquement autorisé aux publics prioritaires.