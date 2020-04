Covid-19 - Le cap des 60 décès dépassé en Corse

Un homme de 81 est décédé ce mercredi à l'hôpital de Bastia ; Deux autres personnes ont été victimes du virus dans des Ehpad de Corse.

Au total le Covid-19 aura emporté 62 personnes sur l'île.

Un bilan terrible au-delà du froid énoncé des chiffres.



Dans le même temps 5 nouveaux cas positifs ont été enregistrés à l'hôpital d'Ajaccio sur un total de 82 prélèvements. Les 33 effectués à Bastia se sont avérés négatifs.

Sur ce plan on retiendra que les laboratoires de ville ont procédé à 3 967 prélèvements depuis le début de l'épidémie et que 228 d'entre eux ont été positifs.

Mais au total et en 24 heures 22 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur l'ensemble de l'ile : 377 ce 22 avril contre 375 la veille en milieu hospitalier et 17 dans les laboratoires.





Il y a, encore, lieu de retenir de ces dernières 24 heures, que les personnes hospitalisées sont désormais au nombre de 38 (29 à Ajaccio et 9 à Bastia) et que parmi elles il y en a 9 en réanimation ou en soins intensifs au centre hospitalier de la Miséricorde et 2 à l'hôpital de Falconaja.



Le nombre de décès en milieu hospitalier est désormais de 51. En Epahd il est de 11.



Le bilan général de l'ARS de Corse fait état aujourd'hui de "605 cas positifs Covid-19 et 62 décès depuis le début de l'épidémie."