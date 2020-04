Covid-19 - Le cap des 20 000 morts franchi en France

« La pandémie reste très active et le bilan s’alourdit de jour en jour » a déclaré Jérôme Salomon en commentant les derniers chiffres de l'épidémie. Le nombre de décès en France s’élève donc désormais à 20 265. Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux, a déclaré le directeur général de la Santé30 584 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 5 683 patients se trouvent en réanimation.Le total des cas de contamination confirmés s’élève désormais à 114 657, c’est 2 051 de plus en 24 heures.Dans les Ehpad et centres médico-sociaux, 64 117 cas ont été déclarés.Seul point positif, qui ne saurait occulter l'ampleur de cette catastrophe sanitaire, plus de 37 400 personnes ont pu retourner à leur domicile.