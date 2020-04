Covid-19 - La ligue corse d'Echecs annule toutes les épreuves

L’Open de Calvi, l’Open International de Purtichju, les Blitz internationaux de Ciamannace et Quenza sont, ainsi, concernés. Nous verrons, par contre, s’il est possible d’envisager le traditionnel Match des champions à Portivechju, mais à la fin juin.En ce qui concerne la Ghjustra Europea di i Giovani sur la place Saint Nicolas à Bastia, qui regroupe 3 500 scolaires, elle est reportée à la rentrée 2020.Les finales des championnats de Corse jeunes qualificatives pour les championnats de France (reportés en août) seront organisées, si les conditions sanitaires le permettent, fin juin.Par contre les deux étapes du Corsican sont maintenues à Bastia et Aiacciu en octobre.Notre association se félicite du succès de ces tournois en ligne « Mat au Covid-19 » qui ont déjà vu la participation de centaines de joueurs.Ils seront donc maintenus durant toute la durée du confinement les mercredis et Dimanche à 17 heures (inscription gratuite sur le site www.corse-echecs.corsica)