Covid-19 : La fin de la trêve hivernale est reportée au 1er juin

"Je peux vous annoncer que la fin de la trêve est repoussée de deux mois et prendra fin le 1er juin au lieu du 1er avril" a annoncé ce lundi au Parisien la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Comme en 2020 une trêve sur les coupures d'énergie en raison de factures de chauffage impayées a aussi été décidée.

Cette annonce, dont le détails devraient être dévoilés ce 2 février par le ministère, intervient au moment où la fondation Abbé Pierre publie un rapport alarmant sur les conséquence de l'épidémie de Covid sur la société française : "la crise sanitaire a créé de nouvelles situations de précarité et aggravé la situation des millions de personnes déjà pauvres et mal-logées en France."