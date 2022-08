Covid-19. La circulation virale poursuit sa baisse en Corse

Le ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2, observé depuis plus d'un mois en Corse, se poursuit en semaine 33 (du 15 au 21 août 2022), annonce l’Agence régionale de santé (ARS) dans son point de situation en date du 25 août. La moyenne régionale du taux d’incidence s’établit à 232 pour 100 000 habitants, en baisse de 24 % par rapport à la semaine précédente. Dans les 7 derniers jours, 1049 Corses ( 1 573 la semain e dernière) ont été testés positifs au virus, soit 150 par jour.



Les hospitalisations en baisse

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation diminue : 22 nouveaux patients dont 4 en réanimation ont été admis à la Miséricorde et à Falconaja entre le 15 et le 21 août . Aucun décès lors de la semaine.

Au 25 août 59 patients sont hospitalisés sur l'ile avec une moyenne d’âge de 77,4 ans.

6 patients sont hospitalisés en réanimation avec une moyenne d’âge de 69,3 ans.



Vaccination

Au 22 août 2022, en Corse, 66,5 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,4 % a reçu une première dose de rappel.