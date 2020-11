Covid-19 : La France est encore "loin du déconfinement" prévient le porte-parole du gouvernement

MV le Mercredi 18 Novembre 2020 à 18:18

Quelques heures après un Conseil de défense et de sécurité consacré au coronavirus, ce 18 novembre, le Conseil des Ministres s'est réuni pour étudier les différents scénarios de sorite du confinement après la légère amélioration des chiffres liés à l'épidémie de coronavirus.

Au sortir de la réunion, le porte-parole du gouvernement a toutefois joué la prudence : « Nous ne sommes pas du tout au déconfinement, on en est même loin.

On parle d’une adaptation éventuelle du confinement à partir du 1er décembre si la situation sanitaire nous le permet », a affirmé M. Attal, soulignant la « tension extrême dans les hôpitaux ».