Covid-19 : La France en phase 3, commerces et lieux publics fermés dès minuit

C.-V. M le Samedi 14 Mars 2020 à 20:07

Dans une déclaration faite ce 14 mars depuis le ministère de la Santé, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu’en lien avec le président de la République, il a décidé, à compter de ce soir minuit, et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public. En plus des écoles, à partir de demain tous les cafés, restaurants, cinéma, discothèques et commerces non essentiels seront fermés. Pharmacies, supermarchés ouverts.

La France entre da phase 3.



Son intervention en vidéo

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales