Covid 19 : L'exécutif de Corse accorde une prime aux étudiants des filières sanitaires et sociales

La crise sanitaire traversée depuis le début de l’épidémie de Covid-19 a mis en relief l’engagement et le dévouement exceptionnels des professions médicales et des personnels soignants dans le combat pour sauver les vies.

Parmi tant d’actes de dévouement et d’engagement au quotidien, il faut souligner le comportement exemplaire des élèves et étudiant(e)s des filières sanitaires et sociales.

Ces étudiants ont, pour beaucoup d’’entre eux, décidé d’effectuer le stage prévu au titre de leur formation au sein des établissements de soins insulaires au cœur des services les plus en tension, ou encore auprès d’EHPAD engagés dans la lutte contre le Covid-19.

Investis dans ce combat avec un sens des responsabilités, un courage et un dévouement tout à fait remarquables : ces infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, auxiliaires-puéricultrices(eurs), éducateurs(trices) spécialisé(e)s, assistant(e)s sociaux(ales) ne se sont pas épargnés et pour cela le Conseil exécutif de Corse a décidé de les récompenser et de et leur exprimer la gratitude de la société corse tout entière avec le versement de primes.

Le Conseil exécutif de Corse, réuni ce mercredi, a décidé de soutenir les élèves et les étudiants des filières sanitaires et sociales ayant participé dans le cadre de leur stage à la lutte contre le Covid-19, en leur attribuant une aide financière individuelle exceptionnelle selon les modalités suivantes :



Filière sanitaire :

- Élèves aides-soignants(es) : 1000 € par mois ;

- Élèves auxiliaires puériculture : 1000 € par mois ;

- Élèves infirmiers(ères) de 1re et 2de année : 1200 € par mois ;

- Élèves infirmiers(ères) de 3e année : 1300 €.

Filière sociale :

- Élèves éducateurs(trices) spécialisés(es) et assistants(es) sociaux(ciales) : 1200 € par mois.



Cette aide est cumulable avec toute indemnité de stage

Elle prend effet à compter du 1er mars 2020 et prendra fin à l’issue de la mobilisation des élèves et étudiants. Elle sera proratisée en fonction des jours mobilisés.

Cette proposition d’aide financière fera l’objet d’un rapport qui sera présenté au vote de l’Assemblée de Corse lors de la session du vendredi 24 avril prochain.