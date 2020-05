Covid-19 - L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet

"Le projet de loi entend proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet", a annoncé Olivier Véran.





Le projet de loi vise aussi à protéger la population des nouveaux arrivants atteints du Covid- 19 : les personnes qui arrivent en France et atteintes du Covid-19 pourraient être mis en quarantaine ou à l'isolement.

" La durée, le lieu, les restrictions de sortie (...) seront déterminés après l'avis du conseil des scientifiques en fonction de la nature et des modes de propagation de l'infection", a précisé le ministre de la Santé.



L'autre sujet qui "fâchait" après la présentation détaillée du plan du gouvernement faite par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale : le "tracing".

Olivier Veran a souligné que "les données récoltées seront indépendantes de l'application Stop-Covid".

"Il s'agit de permettre à des gens qui ne sont pas médecins d'accéder à ces informations, et nous avons besoin pour cela d'un cadre législatif, on ne peut pas se permettre de perdre le fil avec des malades sous prétexte qu'on a pas assez de personnel. Mais on est loin d'un fichage et d'un flicage"



Le ministre de la Santé a encore annoncé que 3 à 4 000 personnes pourraient assurer des brigades mais s'il venait à manquer du personnel "on pourrait, dans des départements, avoir recours à la Croix-Rouge, ou au personnel des CCAS, ce sont des gens déjà engagés dans le soutien aux autres".

"Mais on parle bien de brigades d'anges-gardiens grâce auxquelles on va pouvoir analyser les chaînes de contamination" a t-il tenu à préciser





Pour Christophe Castaner "ce projet de loi est la garantie que nous serons pleinement en mesure de réagir vite et efficacement".

"Nous devons continuer à faire preuve de prudence, le texte permet de prendre par décrets des mesures pour réglementer la circulation des transports, il s'agit d'imposer des obligations particulières dans les transports en commun comme le port du masque", a t-il ajouté.

Pour ce faire des "volontaires et des réservistes viendront en renfort pour sanctionner les individus qui ne respectent pas les mesures de confinement".



Les autres annonces

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun

Le personnel habilité à sanctionner les individus qui ne respectent pas les mesures du déconfinement sera élargi aux gendarmes réservistes et aux agents de sécurité.

3 000 à 4 000 personnes de l'Assurance maladie seront mobilisées pour assurer les brigades

Les conditions d'application de la limite de 100 km pour les déplacements sont toujours en cours d'élaboration

Il n'y aura pas de mesure contraignante pour imposer l'isolement aux malades pendant le déconfinement