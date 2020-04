Covid-19 : L'Italie a franchi le cap des 20.000 morts. Les cas en réanimation en baisse

Le nouveau coronavirus est dix fois plus mortel que le virus responsable de la grippe A (H1N1) apparue fin mars 2009 au Mexique, ont indiqué lundi les autorités sanitaires mondiales, appelant à un déconfinement "lent". "Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu'il est mortel: 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe de 2009"

Pour l'OMS, un vaccin est nécessaire pour interrompre totalement la transmission du Covid-19.