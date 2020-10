Covid-19 : L'ARS de Corse distribue 2 000 masques inclusifs

2 000 masques à fenêtre plastique, ont été distribués à l’URPS orthophonistes et à plusieurs associations œuvrant dans le domaine du handicap (pole surdité, APF, ARSEA, espoir autisme Corse, accueil de jour Alzheimer, ADAPEI…).



Ces masques seront redistribués dans toute la Corse par ces associations. Une prochaine dotation permettra également d’équiper les enfants et les personnels d’EHPAD. Les établissements insulaires accueillant nos ainés seront également concernés par une prochaine distribution à destination des professionnels.





Cette action s’inscrit dans la démarche « territoire 100 % inclusif » qui vise à améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs engagés dans le parcours de vie d’une personne handicapée : école, entreprise, loisirs…, pour lutter contre les ruptures de parcours.

Agréés par la DGA, ces masques avec fenêtre transparente sont réutilisables, lavables 20 fois. Ils filtrent 98% des particules émises d’une taille supérieure à 3 microns. Ils sont fabriqués à Évreux par APF Entreprises, le réseau du secteur adapté et protégé d’APF (Association des Paralysés de France) France handicap. APF France handicap est une organisation, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches.







Ces masques sont à destination d’adultes travaillant au contact en situation de handicap.

Ils permettent de rendre plus facile et moins anxiogène l’identification de l'adulte porteur du masque,;de soutenir la compréhension orale des enfants, notamment celles et ceux porteurs présentant certains types de handicaps, qui s’appuient sur la lecture labiale et de mieux voir l’expression du visage du porteur, élément essentiel des relations humaines et sociales, plus sécurisant en particulier pour les personnes en situation de handicap.