Covid-19 : Jusqu'à 1500 euros de prime pour les salariés des Ehpad

Lors de son allocution de jeudi dernier, Olivier Véran a annoncé le versement d'une prime pour tous les personnels des EHPAD afin de valoriser leur engagement sans faille pendant la crise.

Pour remercier tous ces salariés et "reconnaître pleinement leur très forte mobilisation et participation à la gestion de la crise sanitaire" le Gouvernement a décidé de verser cette prime exceptionnelle à l’ensemble des professionnels des EHPAD quel que soit le statut de l’établissement.





Un coût de plus de 450 M€

Les montants et les modalités de versement seront les suivants :

Tous les professionnels des EHPAD, qui ont travaillé dans les trente-trois départements les plus touchés par l’épidémie, recevront une prime de 1 500€. Dans les autres départements, ils percevront une prime de 1 000€.

Cette prime sera versée dans les prochaines semaines. Elle ne sera ni imposable, ni soumise à prélèvements sociaux.





Les aides à domicile également reconnus

Cette prime sera également versée dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, dont l’engagement durant la crise est à souligner. Les échanges se poursuivent avec les départements, dans le respect des compétences de chacun, pour en assurer le financement.

Au total, c’est donc un effort financier de plus de 900 M€ qui est dégagé par l’Assurance maladie pour les EHPAD.